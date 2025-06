Assemblea Generale Onu Baerbock eletta presidente dell’80^ sessione

Un momento storico per la diplomazia internazionale: Annalena Baerbock, ex ministra degli Esteri tedesca, è stata eletta presidente dell'80ª Assemblea Generale ONU. La sua nomina segna un passo significativo verso una maggiore inclusività e rappresentanza nel dibattito globale. In un contesto di crescente sfida alle norme internazionali, la sua leadership potrebbe ridefinire il modo in cui affrontiamo le crisi mondiali, dall'ambiente alla sicurezza. Sarà interessante vedere come influenzerà l'agenda delle Nazioni Unite!

Il 2 giugno l’ex ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, a New York, è stata eletta presidente dell’80^ sessione dell’Assemblea Generale Onu. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Assemblea Generale Onu, Baerbock eletta presidente dell’80^ sessione

Leggi anche Nato, una italiana eletta Segretaria generale dell’Assemblea parlamentare. Le congratulazioni di Cesa - Lorenzo Cesa, presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della NATO, ha rivolto le sue sincere congratulazioni a Benedetta Berti, la prima italiana eletta segretaria generale dell'assemblea.

Segui queste discussioni sui social

[2025-06-05] Assemblea Rivolta Pride @ Circolo Hex (Da confermare) #rivoltapride #assemblea #LGBTQIA+ Leggi la discussione

Salvare Milano pubblica e solidale, non la speculazione immobiliareMercoledì 21 maggio, dalle 21:00 alle 23:00, presso Piano Terra, via Federico Confalonieri 3, MilanoMercoledì 21 maggio ore 21 Piano Terra: assemblea pubblica metropolitana… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Annalena Baerbock, una donna alla presidenza dell’Assemblea ONU

Lo riporta msn.com: L’ex ministra degli Esteri tedesca porta alle Nazioni Unite una leadership silenziosa ma determinata. È la quinta donna a guidare l’Assemblea in 80 anni: il segno di un cambiamento silenzioso, ma prof ...

Baerbock nuova presidente dell'assemblea generale dell'Onu

Come scrive msn.com: L'ex ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock e' stata eletta presidente dell'80esima sessione dell'Assemblea Generale Onu. (ANSA) ...

L'ex ministra tedesca Baerbock eletta presidente assemblea generale dell'Onu, è la quinta donna

Lo riporta rainews.it: Si tratta dell'80esima sessione, e inizierà il prossimo settembre. Ha ottenuto il sostegno di 167 Paesi (era richiesta una maggioranza semplice di 88 voti) rispetto ai sette voti ottenuti dalla sua co ...