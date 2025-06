Assemblea dei soci di Deco Industrie | fatturato in crescita a 229 milioni di euro

Deco Industrie segna un fatturato in crescita, raggiungendo 229 milioni di euro nel 2024, un segnale positivo in un mercato in continua evoluzione. Nonostante il calo dell’utile d’esercizio, dovuto alla strategia di sconti per supportare i clienti, l'azienda si dimostra resiliente. Questo trend evidenzia come le imprese stiano adattandosi a un contesto economico sfidante, puntando su relazioni di lungo termine anziché su margini immediati. Un cambio di rotta

Il gruppo Deco Industrie ha fatturato 229 milioni di euro nel 2024 (erano 223 nell'anno precedente) con un utile d'esercizio al 31 dicembre 2024 di 10.860.000 euro (erano 16.592.000 nel 2023), un calo attribuibile in buona parte alla riduzione dei listini concessa ai clienti.

