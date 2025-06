Asse stazione-mare | Il biglietto da visita per chi arriva in treno Una strada moderna

La nuova via Mazzini si presenta come il biglietto da visita di un’era che guarda al futuro. L’architetto Bruno Ulisse Viviani, con la sua squadra, ha trasformato questa arteria in un simbolo di modernità e accoglienza per chi arriva in treno. Il taglio del nastro non è solo un evento, ma un passo verso una città che si rinnova, pronta a cogliere le sfide di un turismo sempre più sostenibile e dinamico. Scopri come cambia il volto della tua città!

"Sì, devo dire che via Mazzini è diventata adesso proprio come me l’ero immaginata". L’architetto Bruno Ulisse Viviani era a capo dell’equipe di architetti e ingegneri che ha progettato la nuova strada. E ieri mattina, insieme a tutta la giunta comunale e numerosi consiglieri comunali ha partecipato anche lui al taglio del nastro della strada, inaugurata dopo oltre un anno di lavori che hanno impegnato le ditte appaltatrici e gli operai spesso anche nei giorni festivi. "È una grande emozione per tutti noi. Oggi – dice – provo una grande soddisfazione. Innanzitutto ringrazio il sindaco e l’assessore Pierucci per avermi coinvolto in questo progetto ambizioso per un’opera assolutamente strategica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asse stazione-mare: "Il biglietto da visita per chi arriva in treno. Una strada moderna"

Approfondimenti da altre fonti

Asse stazione-mare: Il biglietto da visita per chi arriva in treno. Una strada moderna. 🔗Cosa riportano altre fonti

Asse stazione-mare: "Il biglietto da visita per chi arriva in treno. Una strada moderna"

Lo riporta lanazione.it: L’assessore Pierucci e il progettista Bruno Viviani: "Il nuovo salotto buono" "L’estensione dell’area dello shopping collegandola alla Passeggiata".