Assalto centro logistico a Lacchiarella camion in fiamme e chiodi sulle strade

Un assalto audace ha scosso Lacchiarella, provincia di Milano: un centro logistico è stato preso di mira da rapinatori che hanno incendiato camion e disseminato chiodi per ostacolare la fuga. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma riflette un trend preoccupante di criminalità organizzata che sta mettendo a dura prova le nostre città. La sicurezza dei nostri beni è a rischio: cosa possiamo fare per difenderci?

Assalto nella notte a un centro logistico a Lacchiarella, in provincia di Milano. Per coprire la fuga, i rapinatori hanno incendiato camion e furgoni e cosparso la strada di chiodi. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Assalto centro logistico a Lacchiarella, camion in fiamme e chiodi sulle strade

