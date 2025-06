Asencio chiesti quattro anni di carcere e 58mila euro per il video porno diffuso ai danni di una minorenne Marca

Il caso di Raul Asencio scuote il mondo del calcio e riporta alla luce un tema delicato: la tutela dei minori nel contesto digitale. La richiesta di quattro anni di carcere e una sanzione di 58mila euro per la diffusione del video pornografico evidenzia l’urgenza di una legislazione più rigorosa. In un’epoca in cui i social media dominano, è fondamentale riflettere su responsabilità e rispetto, anche nel mondo dello sport.

Il calciatore del Real Madrid, Raul Asencio, è stato denunciato per aver diffuso un video porno ai danni di una minorenne; la difesa di quest’ultima ha chiesto quattro anni di carcere per il difensore. Chiesti 4 anni di carcere, 20 mesi di squalifica e 58mila euro per Asencio. Marca scrive: Per il video registrato nel 2023 in un beach club, chiesti quattro anni di carcere per il calciatore Raul Asencio, accusato di aver condiviso il video senza permesso. La difesa della donna chiede inoltre una squalifica di 20 mesi e un risarcimento totale di 58mila euro. Asencio non era presente all’incontro consensuale che i suoi tre amici (coinvolti assieme a lui) hanno avuto con le due giovani donne colpite, ma è accusato poiché, presumibilmente, avrebbe ricevuto il video e mostrato, pur essendo a conoscenza del fatto che era stato registrato senza permesso, che era stato richiesto di cancellarlo e che una delle ragazze era minorenne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Asencio, chiesti quattro anni di carcere e 58mila euro per il video porno diffuso ai danni di una minorenne (Marca)

