Ascolti tv | Ulisse il piacere della scoperta Il Volo tutti per uno | Dati Auditel di lunedì 2 giugno 2025

Lunedì 2 giugno 2025 ha visto un duello avvincente tra Rai 1 e Canale 5 con "Ulisse, il piacere della scoperta" e "Il Volo tutti per uno". I dati Auditel svelano non solo chi ha conquistato il primato della serata, ma anche come la TV continui a catturare l'attenzione del pubblico, in un momento storico in cui il bisogno di esplorazione e connessione è più forte che mai. Chi ha vinto? Scopriamo insieme!

Ascolti tv di lunedì 2 giugno 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ulisse, il piacere della scoperta ” contro il “ Il Volo tutti per uno “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 2 giugno 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Ulisse, il piacere della scoperta” vs Il Volo tutti per uno. Auditel ieri sera, 2 giugno 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv: Ulisse, il piacere della scoperta, Il Volo tutti per uno | Dati Auditel di lunedì 2 giugno 2025

Leggi anche Ascolti tv lunedì 2 giugno: Speciale Ulisse, Il Volo – Tutti per uno - Lunedì 2 giugno 2025, la tv italiana ha raccolto l'attenzione del pubblico con due grandi eventi: "Speciale Ulisse" su Rai 1 e "Il Volo - Tutti per Uno" su Canale 5.

Ne parlano su altre fonti

Ulisse: il piacere della scoperta – Hiroshima e Nagasaki I giorni che cambiarono il mondo, stasera su Rai 1

Secondo msn.com: La puntata speciale di Ulisse: il piacere della scoperta, intitolata Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo, in onda stasera, 2 giugno 2025, alle 21:30 su Rai 1, è condotta da Alberto ...

Ulisse il piacere della scoperta, Hiroshima e Nagasaki/ Anticipazioni 2 giugno 2025 e diretta streaming

Da ilsussidiario.net: Ulisse il piacere della scoperta torna in onda oggi, lunedì 2 giugno 2025, con una puntata speciale dedicata a Hiroshima e Nagasaki.

Ulisse: il piacere della scoperta, 80 anni dopo l'atomica, questa sera su Rai1

Da comingsoon.it: In occasione degli ottant’anni dal lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, avvenuto nell’agosto del 1945, Alberto Angela ripercorre le tappe fondamentali di questo evento che ha segnato ...