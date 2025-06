Ascolti tv i dati del 2 giugno 2025

Nella serata del 1° giugno 2025, la TV italiana ha dimostrato l'eterna passione per le repliche. La fiction Màkari 3 ha affascinato 1.740.000 spettatori, evidenziando come il pubblico ami riscoprire storie già amate. In un contesto di crescente nostalgia e ricerca di comfort, le repliche si affermano come una valida alternativa ai contenuti inediti. Chi non ama tornare a casa e ritrovare volti familiari sullo schermo?

Bene la fiction in replica. Nella serata di ieri, domenica 1 giugno 2025, su Rai uno, la replica di Màkari 3 ha coinvolto 1.740.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore si ferma a 2.037.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Audiscion registra 451.000 spettatori (3%). Su Italia1, dopo la presentazione (755.000 – 4.8%), Sarabanda Celebrity conquista1.055.000 spettatori con l'8.1%. Su Rai3, dopo Report Lab (663.000 – 4.7%) e la presentazione (876.000 – 5.7%), Report porta a casa 1.095.000 spettatori pari al 7.3% (Report Plus a 771.000 e il 5.9%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.

