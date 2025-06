Ascolti TV 3 giugno 2025

Il 3 giugno 2025 segna un altro capitolo nella battaglia per l'attenzione del pubblico televisivo. Con i dati Auditel di ieri, emergono tendenze che raccontano molto di più di semplici numeri: le preferenze del pubblico si orientano sempre più verso contenuti originali e interattivi. A sorpresa, un programma di nicchia conquista il prime time, dimostrando che l'innovazione può ancora fare la differenza. Scopri quali sono stati i protagonisti della serata!

Ascolti TV prima serata – Martedì 3 giugno 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Martedì 3 giugno: Canale Programma Spettatori Share Rai 1 DOC – USA St 1 Rai 2 Belve St 8 Rai 3 Che ci faccio qui St 2025 Rete 4 È SEMPRE CARTABIANCA Canale 5 DOPPIO GIOCO Italia 1 LE IENE LA7 DiMartedì TV8 Skyfall NOVE Maschi contro Femmine

