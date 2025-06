Ascolti record Jannik Sinner su Eurosport | il match degli ottavi Roland Garros domina prima serata pay

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano! Con ascolti record su Eurosport durante gli ottavi di finale del Roland Garros, il giovane talento ha catturato l’attenzione di oltre 1,1 milioni di spettatori, segnando un incredibile 28% di share nel settore pay. Questo fenomeno non è solo un'impresa sportiva, ma un indicativo trend di risveglio dell’interesse per il tennis in Italia. Cosa ci riserverà il futuro?

Il quarto match di Jannik Sinner al Roland Garros ha fatto registrare ottimi ascolti su Eurosport 1, terzo canale nazionale in prima serata con il 6,3% di share sul pubblico totale e primo canale pay con oltre il 28% share. Dati che sanciscono ogni record televisivo italiano per un match di ottavi di finale negli Slam. Amr: 1.116.000 Share sul pubblico totale: 6,3%, #3 canale nazio. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Ascolti record Jannik Sinner su Eurosport: il match degli ottavi Roland Garros domina prima serata pay

