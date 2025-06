Ascoli Calcio | la famiglia Pulcinelli lascia possibile passaggio ai Passeri

Ascoli Calcio si appresta a scrivere un nuovo capitolo: la famiglia Pulcinelli ha annunciato la volontà di cedere il club, aprendo la strada a potenziali nuovi investitori, come i Passeri. Questo cambiamento arriva in un momento di grande fermento nel calcio italiano, dove la ricerca di stabilità e investimento è più che mai cruciale. Sarà interessante vedere quale direzione prenderà il Picchio e come affronterà le sfide future!

L’Ascoli si prepara a voltare pagina. Il club sembra ormai giunto di fronte all’ormai irrimediabile saluto della famiglia Pulcinelli che ha ribadito la propria volontà di chiudere definitivamente la propria avventura sotto le cento cento alla guida del Picchio. Raccogliere nuovi interessamenti, dati i numerosi tentativi di cessione sfumati, oggi appare oggettivamente molto complicato. I tanti debiti contratti dall’attuale società e le altre situazioni ancora insolute, trattate negli ultimi giorni proprio su queste righe, hanno generato uno scenario molto preoccupante sul quale sarà particolarmente complicato mettere mano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli Calcio: la famiglia Pulcinelli lascia, possibile passaggio ai Passeri

Leggi anche Ascoli Calcio: trattative in corso per la vendita tra Pulcinelli e Pecci - In questi giorni, Ascoli vive nel fermento per le trattative di vendita dell'Ascoli Calcio tra la famiglia Pulcinelli e l'imprenditore Francesco Pecci.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ascoli Calcio: la famiglia Pulcinelli lascia, possibile passaggio ai Passeri

msn.com scrive: La famiglia Pulcinelli lascia l'Ascoli Calcio. Possibile acquisizione da parte della famiglia Passeri per evitare il fallimento.

Ascoli Calcio: Pulcinelli pronto a vendere, trattative in corso con la famiglia Passeri

Da msn.com: Pulcinelli ribadisce la volontà di vendere l'Ascoli Calcio. Trattative in corso con la famiglia Passeri per un futuro incerto.

Pulcinelli al lavoro per iscrivere l’Ascoli

Riporta youtvrs.it: Parola al Patron. C'è tempo fino al 6 giugno L'Ascoli si sta organizzando per iscriversi al prossimo torneo di serie C: "Per iscriversi manca tutto. Pagare un milione e produrre fidejussione da 700 mi ...