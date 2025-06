Arte e Natura si Incontrano | Open Day del Corso di Acquerello Botanico da Spaziotempo

Scopri il meraviglioso connubio tra arte e natura con l’Open Day del corso di acquerello botanico di Spaziotempo, ad Avellino! Il 6 giugno alle 18:30, un'opportunità imperdibile per tutti gli amanti del verde e della creatività. In un'epoca in cui ci si riscopre sempre più connessi alla natura, partecipare a questo laboratorio non è solo un atto artistico, ma un gesto di benessere per l'anima. Non mancare!

Torna il corso di acquerello botanico ospitato negli spazi creativi di Spaziotempo ad Avellino. L’appuntamento da segnare in agenda è per il6 giugno alle 18:30, in via Nappi 17, in occasione dell’Open Day gratuito aperto a tutti gli appassionati. Il laboratorio, che unisce arte e natura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Arte e Natura si Incontrano: Open Day del Corso di Acquerello Botanico da Spaziotempo

