Ars deputati Pd espongono striscione in aula | Fermiamo la strage a Gaza

In un gesto di forte impatto, i deputati del Partito Democratico in Sicilia hanno esposto uno striscione in aula: "Fermiamo la strage a Gaza". Questo atto non è solo una protesta, ma un richiamo alle coscienze su una crisi umanitaria che sta segnando il nostro tempo. In un'epoca in cui i conflitti globali sembrano intensificarsi, la voce dell'opposizione si alza forte e chiara. La domanda è: come possiamo contribuire a cambiare questa narrativa?

Nel corso della seduta di oggi dell'Assemblea regionale siciliana i deputati del gruppo del Partito democratico hanno esposto in aula uno striscione con la scritta "Fermiamo la strage a Gaza". "Con questa protesta simbolica - dice il capogruppo Pd Michele Catanzaro - abbiamo voluto richiamare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Ars, deputati Pd espongono striscione in aula: "Fermiamo la strage a Gaza"

