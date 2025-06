Arrivano i 40 gradi Allerta caldo estremo | meteo choc sull’Italia le zone infernali

L'estate 2025 si prepara a regalarci un assaggio di inferno, con temperature che toccheranno i 40 gradi in diverse regioni. Questa ondata di calore non è solo un fenomeno temporaneo, ma un chiaro segnale dei cambiamenti climatici in atto. Le città italiane si trasformano in forni accesi, e il rischio per la salute aumenta. Come affrontare questo caldo estremo? È tempo di riflessione e strategie per proteggere noi stessi e il nostro ambiente.

Sta per iniziare una delle prime vere ondate di calore dell’ estate 2025, e si preannuncia tutt’altro che mite. L ’Italia, già avvolta da giorni da una bolla rovente di origine africana, è infatti alla vigilia di un’escalation climatica che farà schizzare verso l’alto le temperature su gran parte del territorio nazionale, con punte che sfioreranno i 40°C. Gli esperti parlano di una fase estrema che, pur essendo ancora agli inizi di giugno, rischia di avere caratteristiche tipiche delle più intense ondate estive. A generare questo scenario è un potente promontorio anticiclonico di matrice africana che ha già portato temperature ben superiori alla media stagionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

