Arriva Inps per i giovani Meloni | Lavoriamo per un Welfare all’altezza dei cambiamenti

Il governo Meloni lancia un progetto rivoluzionario per i giovani: un welfare innovativo che risponde alle sfide del nostro tempo. "Mettere la persona al centro" non è solo uno slogan, ma un vero e proprio impegno per costruire un futuro migliore. In un'epoca in cui il cambiamento è l'unica costante, questa iniziativa potrebbe segnare un passo decisivo verso una protezione sociale più efficace ed equa. Preparati a scoprire come potrebbe trasformare il tuo domani!

“Il Governo continuerà a lavorare per costruire quel nuovo modello di protezione sociale che i cittadini meritano e si aspettano da tempo. Un welfare che sappia essere all’altezza dei cambiamenti demografici, sociali ed economici del nostro tempo e che metta sempre la persona, i suoi bisogni e le sue esigenze al centro di tutto”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato al presidente dell’Inps Gabriele Fava in occasione della conferenza stampa ‘Inps per i giovani – Iniziative e strumenti per accompagnare le nuove generazioni nel percorso di crescita e nella comprensione del sistema di welfare nazionale’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Arriva Inps per i giovani, Meloni: “Lavoriamo per un Welfare all’altezza dei cambiamenti”

