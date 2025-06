Arrigo Sacchi | Il vero male azzurro è la mancanza di stile del calcio italiano Spalletti fa i salti mortali La sua analisi su Norvegia-Italia | Per vincere serve questo

Arrigo Sacchi, icona del calcio italiano, lancia un monito: "Il vero male azzurro è la mancanza di stile". In vista della sfida contro la Norvegia, il suo messaggio è chiaro: per vincere non basta la tecnica, serve un'identità di gioco. Con le qualificazioni ai mondiali in gioco, gli Azzurri devono riscoprire il loro DNA calcistico. Un appello a ritrovare la grandezza del passato, proprio mentre il mondo guarda e giudica.

Le parole di Arrigo Sacchi, ex CT dell’Italia, in vista del prossimo impegno degli Azzurri contro la Norvegia, primo impegno per le qualificazioni ai mondiali Arrigo Sacchi, leggendario ex CT, oggi su La Gazzetta dello Sport analizza Norvegia-Italia. Sfida che visse da protagonista sulla panchina azzurra a Usa ’94 vincendo 1-0 con gol di Dino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Arrigo Sacchi: «Il vero male azzurro è la mancanza di stile del calcio italiano, Spalletti fa i salti mortali». La sua analisi su Norvegia-Italia: «Per vincere serve questo»

