Arresto a Pescara | uomo muore dopo l' uso del taser indagini in corso

A Pescara, un evento drammatico riaccende il dibattito sull'uso del taser da parte delle forze dell'ordine. Dopo l'arresto di un uomo di 30 anni, deceduto in seguito all'intervento della polizia, le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto. Questo episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza e l'efficacia di strumenti di controllo, in un momento in cui la società chiede maggiore trasparenza e responsabilità . Riflessioni necessarie in un

Alle 11 circa, la polizia ha arrestato Z.R., di 30 anni, apparentemente coinvolto poco prima in una lite in strada. L'arresto è avvenuto per aver "opposto resistenza a pubblico ufficiale, che è stato necessario vincere con l'uso del taser. Una volta condotto nelle camere d'attesa per compiere gli atti di polizia giudiziaria conseguenti, Z.R. ha accusato un malore per il quale è stato prima soccorso sul posto dal 118 e, quindi, trasportato in ospedale per le manovre di rianimazione". I soccorsi non hanno purtroppo potuto impedirne il decesso. Sulla vicenda sono in corso indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Pescara, delegate alla Squadra mobile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arresto a Pescara: uomo muore dopo l'uso del taser, indagini in corso

Pescara, colpito con il taser: giovane ha un malore e muore | "Aveva opposto resistenza"

Colpito con il taser dalla polizia a Pescara, muore in ospedale dopo malore

Pescara, muore dopo l'uso del taser: la Procura indaga

