Arrestato pusher di eroina sequestrati più di mille euro provento di spaccio

Un'operazione che riaccende i riflettori sulla lotta contro la droga a Messina. I carabinieri hanno fermato un 64enne, già noto per precedenti, sequestrando oltre mille euro frutto dello spaccio di eroina. Questo intervento non è solo una vittoria per le forze dell'ordine, ma un segnale chiaro: la battaglia contro le sostanze stupefacenti rimane una priorità. Quanto è importante il coinvolgimento della comunità in questo contesto? Scopriamolo insieme.

I carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 64enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, trovato in possesso di un significativo quantitativo di eroina verosimilmente destinata alle piazze di spaccio del capoluogo peloritano. A operare sono stati i militari della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Arrestato pusher di eroina, sequestrati più di mille euro provento di spaccio

Leggi anche Trastevere, arrestato il pusher col pos: faceva pagare la droga con la carta di credito - A Trastevere, la polizia di Roma ha arrestato un 26enne pusher che sorprende per il suo metodo innovativo: invece di gestire contanti, accettava pagamenti con carta di credito per la droga.

Cosa riportano altre fonti

Fermato fuori dal supermercato con eroina e soldi, pusher in manette

Come scrive veronaoggi.it: Spacciatore 34enne trovato fuori da un supermercato con eroina e soldi, probabile provento di spaccio: arrestato.

Ancona, pusher d’eroina in fuga per mezza città: presi dopo un inseguimento da brividi

Da msn.com: ANCONA - Inseguiti per le vie di mezza città e catturati con 64 grammi di eroina. Sono finiti in arresto i due tunisini che nella serata di martedì si sono dati alla fuga a bordo di ...

Bergamo, arrestato il pusher: aveva 1,5 chili di eroina in casa

Come scrive msn.com: un pusher senegalese con numerosi precedenti per spaccio, è stato arrestato, dopo che in casa di suo fratello gli agenti hanno trovato circa 1,5 chili di eroina. È successo la mattina di lunedì ...