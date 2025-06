Arrampicata sportiva | i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Praga

L'Italia si prepara a brillare nella tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva a Praga! Dopo le sfide in America, gli atleti tornano in Europa per dimostrare la loro abilità nel boulder. Con un trend crescente di interesse verso questo sport, sempre più giovani si avvicinano all'arrampicata. Non perdere l'occasione di scoprire chi porterà l'azzurro sul podio, rendendo ogni scalata un'emozione da vivere!

La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva continua senza soluzione di continuità. Dopo la tappa di speed disputatasi a Denver, fortemente condizionata dal maltempo, il circuito approda in Europa: a Praga. In Cechia torneranno protagonisti gli specialisti del boulder, già protagonisti di recente a Curitiba e a Salt Lake City, con i migliori interpreti planetari pronti a mettersi in mostra sulle pareti del Vecchio Continente. L'Italia dal canto suo, sarà presente con 8 atleti: 5 donne e 3 uomini. Fra loro spiccano sicuramente Camilla Moroni, che in Brasile è riuscita a cogliere uno splendido podio, Giorgia Tesio e Nicolò Sartirana.

Leggi anche Arrampicata sportiva: molto bene Camilla Moroni nelle qualificazioni del boulder a Curitiba - Camilla Moroni brilla nelle qualificazioni del boulder a Curitiba, segnando un inizio promettente per la tappa della Coppa del Mondo 2025.

