Arnas Civico Di Cristina Benfratelli | nominato il nuovo collegio sindacale dell' ospedale

Il nuovo collegio sindacale dell'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo è pronto a scrivere un capitolo fondamentale per la salute dei cittadini. Sotto la guida esperta di Gregorio Di Liberto, Roberto Mercurio e Aldo Vitale, ci si aspetta una maggiore trasparenza e controllo nella gestione sanitaria. In un periodo in cui la sanità è al centro del dibattito pubblico, questa nomina rappresenta un passo cruciale verso un futuro migliore. Sarà interessante vedere come questi professionisti affronteranno le sfide del settore!

Questa mattina si è insediato il nuovo collegio sindacale dell'azienda Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo. E' composto dai dottori Gregorio Di Liberto, Roberto Mercurio e Aldo Vitale. "Sono certo - afferma Walter Messina direttore generale dell'azienda palermitana - che sarà.

Leggi anche Corso di alta formazione all'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di... - Il corso di alta formazione presso l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli a Palermo, il 22, 23 e 26 maggio, si concentra su Change Management e Team Building.

