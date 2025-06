Armato di pistola rapina la tabaccheria in pieno giorno la vittima | Mi ha puntato l' arma in faccia

Una rapina audace e inquietante ha scosso Rimini, in pieno giorno. Un giovane, armato di pistola, ha fatto irruzione nella tabaccheria "Alexander", trasformando un normale pomeriggio in un incubo. Questo evento non è solo un fatto di cronaca, ma un riflesso di un trend preoccupante: l'aumento della criminalità nelle città italiane. La vittima racconta di aver avuto l'arma puntata in faccia, sottolineando il crescente clima di paura che ci circonda. C

Rapina a mano armata, in pieno giorno, nella zona mare di Rimini dove un malvivente pistola in pugno ha preso d'assalto una tabaccheria. Ad essere presa di mira, nel pomeriggio di lunedì, la rivendita "Alexander" al civico 43 di viale regina Elena. Un ragazzo, col volto coperto da un cappuccio, è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Armato di pistola rapina la tabaccheria in pieno giorno, la vittima: "Mi ha puntato l'arma in faccia"

