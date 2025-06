Armani trionfa alla Segafredo Arena | 66-85 contro Virtus Bologna serie in parità

L'Armani Milano fa bottino pieno alla Segafredo Arena, trionfando 66-85 e pareggiando la serie di semifinale contro la Virtus Bologna. Questo successo non è solo una vittoria, ma un segnale di forza in un campionato dove la pressione è altissima. Armoni Brooks si erge a protagonista, dimostrando che il talento può fare la differenza nei momenti decisivi. La battaglia per la finale si infiamma: chi sarà il prossimo a brillare?

L’Armani è corsara alla Segafredo Arena, vince 66-85 e conquista il punto dell’1-1 rimettendo in pari la serie di semifinale contro la Virtus Bologna. Dopo esserci andata ad un passo, questa volta Milano è più concreta ed espugna il campo bolognese che quest’anno in campionato era stato violato solo una volta. Lo fa con un clamoroso Armoni Brooks, autore di 20 punti e di una super partita, come Shields che ne fa 14 (56 da 2), ma soprattutto una difesa praticamente perfetta sugli esterni di bolognesi. A quota 14 anche Mirotic, solido nel primo tempo. In attacco Milano è fluida e con due triple di Mannion e Mirotic l’Armani prova a scappare (10-18 al 5’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Armani trionfa alla Segafredo Arena: 66-85 contro Virtus Bologna, serie in parità

