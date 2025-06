Arma Padel verso la finale regionale della Coppa dei Club | in palio un posto per Trani

Arma Padel è pronta a scrivere la storia! Dopo mesi di sfide avvincenti, il team pontino si prepara per la finale regionale della Coppa dei Club MSP Italia. Il traguardo? Un posto per Trani, dove il calore del tifo e la passione per il padel si fonderanno in un evento imperdibile. Non perdere l’occasione di seguire una squadra che rappresenta il meglio dello sport locale e porta avanti un trend in forte crescita tra i giovani.

Dopo mesi di sfide combattute sui campi della provincia di Latina, l’Arma Padel rappresenterà la provincia alla finale regionale della Coppa dei Club MSP Italia, in programma sabato 8 giugno presso il Villa Mercede Padel Club di Frascati. La formazione pontina, protagonista di un cammino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Arma Padel verso la finale regionale della Coppa dei Club: in palio un posto per Trani

