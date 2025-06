Arma 2 milioni di chilometri in un anno Breda | Il 10% dei reati sono truffe e frodi informatiche

In un anno, i carabinieri piacentini hanno percorso oltre 2 milioni di chilometri per garantire la sicurezza del territorio. Tuttavia, il 10% dei reati è rappresentato da truffe e frodi informatiche, un fenomeno in crescita nella nostra era digitale. Questi dati sottolineano l'importanza di una vigilanza costante in un contesto sempre più connesso. La tecnologia può essere un alleato, ma anche un terreno fertile per i criminali. Rimanere informati è fondamentale!

Sono numeri importanti quelli che descrivono l’intensa e instancabile attivitĂ dei carabinieri sul territorio piacentino e che sono stati forniti dal comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Pierantonio Breda nell’ambito dell’annuale ricorrenza della fondazione dell’istituzione che da 211. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Arma, 2 milioni di chilometri in un anno. Breda: «Il 10% dei reati sono truffe e frodi informatiche»

