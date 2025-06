Argentina i medici chiedono salari migliori al governo | le proteste a Buenos Aires

In Argentina, le proteste dei medici dell’ospedale Garrahan mettono in luce una crisi sanitaria che affligge il paese. In un clima di crescente malcontento, i professionisti chiedono salari dignitosi per garantire cure adeguate ai pazienti. Questo episodio si inserisce in un trend globale di rivendicazioni salariali nel settore sanitario, dove l’attenzione sulla salute pubblica è più vitale che mai. La situazione merita di essere seguita da vicino!

Medici, specializzandi e personale amministrativo dell’ospedale Garrahan, il principale centro pediatrico dell’Argentina, hanno protestato lunedì chiedendo aumenti salariali al governo del presidente Javier Milei. Nel frattempo, in un contesto di crescente malcontento tra gli operatori sanitari, un procuratore federale ha avviato un’indagine sul ministro della Salute per presunta gestione arbitraria dell’ospedale, considerato un centro di eccellenza per la cura del cancro. Il personale del Garrahan ha sottolineato il deterioramento delle condizioni di lavoro, segnalando quasi 200 dimissioni dovute ai bassi salari che non sono più sufficienti a coprire il costo della vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Argentina, i medici chiedono salari migliori al governo: le proteste a Buenos Aires

