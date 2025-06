Arezzo celebra Marino Marini | una grande mostra tra arte storia e modernità

Arezzo si prepara a una celebrazione unica: il 4 luglio, apre la mostra "Marino Marini. In dialogo con l’uomo". Un viaggio attraverso oltre 100 opere che raccontano l’evoluzione di uno dei giganti della scultura novecentesca. In un’epoca in cui l'arte parla più che mai ai nostri sentimenti, questa esposizione offre un'opportunità imperdibile per riscoprire il legame tra passato e modernità. Non perdetevi questa esperienza coinvolgente!

Sarà inaugurata il prossimo 4 luglio ad Arezzo la grande mostra “Marino Marini. In dialogo con l’uomo”, un’imponente antologica dedicata a uno dei maestri più influenti della scultura del Novecento. L’esposizione, che proseguirà fino al 2 novembre 2025, presenterà oltre 100 opere tra dipinti, bronzi, gessi e sculture monumentali, distribuite in due prestigiose sedi: la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea e la Fortezza Medicea. Promossa dal Comune di Arezzo e dalla Fondazione Guido d’Arezzo, con la curatela di Alberto Fiz e Moira Chiavarini, il coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi, e la progettazione dell’associazione culturale Le Nuove Stanze e di Magonza, la mostra rappresenta un punto culminante del percorso di valorizzazione dell’arte del Novecento già intrapreso dalla città. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo celebra Marino Marini: una grande mostra tra arte, storia e modernità

Begegnung rund um PetrarcaIZ-Reiseblog: Im toskanischen Arezzo, dem Geburtsort von Petrarca kann es zu überraschenden Begegnungen kommen.(iz). Auf jeder Reise gibt es Überraschungen, man erinnert sich wieder an alte Reiseerlebnisse, steuer… Leggi la discussione

Pensieri Oltre,Un ultimo grido disperatofrom #arezzo Leggi la discussione

