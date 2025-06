Arenzano torna il festival teatrale Nena Taffarello | gli spettacoli

Arenzano si prepara a vivere emozioni uniche con il ritorno del Festival Teatrale Nena Taffarello! Dal 6 al 14 giugno, il sipario del teatro Il Sipario Strappato si alzerà su spettacoli che celebrano la passione per il teatro amatoriale. In un'epoca in cui l'arte dal vivo riacquista centralità, questo festival rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire talenti locali e immergersi in storie avvincenti. Non mancare!

Torna il Festival Teatrale Nena Taffarello, organizzato dal teatro Il Sipario Strappato di Arenzano con il patrocinio del Comune di Arenzano e di Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori): l'appuntamento è per venerdì 6 e sabato 7, venerdì 13 e sabato 14 giugno sempre alle ore 21 nel teatro.

