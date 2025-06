Ardea 15enne aggredito in strada a Tor San Lorenzo

Ardea, un'altra pagina nera segna la cronaca locale: un 15enne aggredito in strada a Tor San Lorenzo. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza giovanile, già scosso dall'omicidio del benzinaio. La tensione sociale è palpabile e evidenzia la necessità di strategie più efficaci per proteggere i nostri giovani. In un contesto in cui la violenza sembra dilagare, è fondamentale riflettere su come garantire un futuro migliore e più sicuro per tutti.

Ardea, 3 giugno 2025 – Ancora non si è spento il frastuono per la brillante operazione dell’arresto del presunto assassino del benzinaio di Tor San Lorenzo ( leggi qui ) assicurato alla giustizia dal nucleo investigativo del comando compagnia di Anzio, che nella mattinata di oggi si è verificato, sempre nella stessa località , un caso di aggressione, che ha visto il rapido intervento dei carabinieri coordinati dal comandante di Tor San Lorenzo,  terminato con la fulminea cattura dei due aggressori. Grazie all’intervento di una donna che ha avvisato subito i carabinieri è stato evitato il peggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ardea, benzinaio di 35 anni ucciso a coltellate durante una rapina al distributore. Criminali in fuga. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ardea, 15enne aggredito in strada a Tor San Lorenzo

Secondo ilfaroonline.it: Ardea, 3 giugno 2025 – Ancora non si è spento il frastuono per la brillante operazione dell’arresto del presunto assassino del benzinaio di Tor San Lorenzo ( leggi qui) assicurato alla giustizia dal n ...