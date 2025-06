Archivissima 2025 - affamati di bellezza

Il 6 giugno 2025, la decima edizione de La Notte degli Archivi promette di incantarci con un viaggio nel tempo. Sotto il patrocinio dell’ANAI, gli archivi di tutta Italia si aprono al pubblico, celebrando la bellezza del patrimonio culturale. In un'epoca in cui la memoria è fondamentale per costruire il futuro, questo evento diventa un'occasione imperdibile per riscoprire storie nascoste e tesori dimenticati. Preparati a essere affamato di bellezza!

Il 6 giugno 2025 si svolgerĂ la decima edizione de La Notte degli Archivi che coinvolgerĂ gli archivi di tutta Italia. La Notte degli Archivi, patrocinata dall’ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana -, rientra nel programma del Festival Archivissima. L’edizione 2025 è dedicata al. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Archivissima 2025 - affamati di bellezza

Ne parlano su altre fonti

’Archivissima’ pronta al debutto. I patrimoni documentali come star

Da ilrestodelcarlino.it: "Questa prima edizione di Archivissima – commenta l’Assessore alla Bellezza Maura Nataloni (foto) – riuscirà a focalizzare l’attenzione su un prezioso patrimonio di conoscenza e a ...

Archivissima, ecco il tema della prossima edizione: “Dalla parte del futuro”

Lo riporta repubblica.it: L’ottava edizione di Archivissima, il primo festival dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni archivistici, si svolgerà a Torino dal 5 all’8 giugno 2025. Nato nel 2018 ...

Cosmoprof 2025: i trend nella bellezza da tenere d'occhio

Scrive vanityfair.it: Cosmoprof a Bologna è il futuro della bellezza che si svela ai nostri occhi. L'edizione 2025 della fiera tra le più importanti al mondo del settore cosmetico, si è svolta su ben 170mila metri ...