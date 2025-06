Arch’indue Concerto dietro le quinte

Giovedì alle 19, il salone Cardinal Ferrari di Como ospiterà "Arch'in due", un incontro musicale che promette di incantare. Il Duo Vittorio Benaglia e Riccardo Baldizzi trasmetteranno la loro passione per la musica classica, in un momento che riflette il crescente interesse per eventi culturali dal vivo. Scopri come le note possono unire le persone. Non perdere l'opportunità di vivere la musica da una prospettiva esclusiva!

Giovedì alle 19, nel salone Cardinal Ferrari in via Battisti 8 a Como, si terrà l’incontro, dal titolo "Arch’in due", che avrà come protagonista il Duo Vittorio Benaglia alla viola, che ha studiato al Conservatorio di Como e collabora con festival e musicisti internazionali, e Riccardo Baldizzi al cello, inserito nel progetto #Musicom (entrambi nella foto). Un ciclo che offre la possibilità di conoscere i musicisti "dietro le quinte" e i motivi che li hanno portati a imboccare una carriera artistica affascinante e impegnativa. Il programma della serata prevede pezzi di Reger, Sollima e Beethoven. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Arch’indue“. Concerto dietro le quinte

Cosa riportano altre fonti

“Arch’indue“. Concerto dietro le quinte. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Arch’indue“. Concerto dietro le quinte

Riporta msn.com: Giovedì alle 19, nel salone Cardinal Ferrari in via Battisti 8 a Como, si terrà l’incontro, dal titolo "Arch’in ...