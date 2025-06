Aprilia All Stars 2025 | Misano accende la passione di oltre 20 000 fan

Misano si è trasformata in un palcoscenico di pura adrenalina durante l’April All Stars 2025, richiamando oltre 20.000 fan da ogni angolo d'Europa. Questo evento non è solo una celebrazione del marchio veneto, ma un chiaro segnale della crescente passione per il motociclismo. Con Marco Bezzecchi protagonista, l'energia è palpabile: un invito a riscoprire la bellezza delle due ruote e l’emozione di una community unita. Non perderti il prossimo capit

(Adnkronos) – Un’ondata di entusiasmo ha travolto il Misano World Circuit in occasione dell’edizione 2025 di Aprilia All Stars. Più di ventimila persone, giunte da tutta Europa, hanno celebrato il marchio veneto tra show in pista, gare adrenaliniche e prove su strada. Protagonisti assoluti all’Aprilia All Stars 2025 sono stati Marco Bezzecchi, acclamato dopo la vittoria . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche In più di 20mila da tutta Europa a Misano per la quinta edizione di Aprilia All Stars - La quinta edizione di Aprilia All Stars ha richiamato più di 20.000 appassionati al Misano World Circuit, battendo ogni record.

Approfondimenti da altre fonti

Aprilia All Stars 2025: il programma e tutti gli eventi a Misano; Aprilia All Stars 2025, che festa. A Misano anche Bezzecchi e Martin; Aprilia All Stars 2025: appuntamento domenica 1° giugno a Misano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Aprilia All Stars 2025: Misano accende la passione di oltre 20.000 fan

Riporta msn.com: Oltre 20.000 appassionati al Misano World Circuit per Aprilia All Stars 2025: gare, piloti MotoGP, test ride e una parata finale mozzafiato ...

Aprilia All Stars 2025: in ventimila per la grande festa di Noale a Misano

motorbox.com scrive: Scopri tutti i retroscena di Aprilia All Stars 2025, la festa dei tifosi di Noale con i piloti Aprilia Racing, le RS-GP MotoGP, la Aprilia Race of Stars ...

Aprilia All Stars 2025: è record, oltre 20.000 fan a Misano!

Riporta msn.com: Oltre 20.000 fan a Misano per l’edizione più spettacolare di sempre dell’Aprilia All Stars: protagonisti Bezzecchi, Martin, Biaggi e Capirossi Aprilia All Stars Misano 2025: un’ondata di passione, mot ...