Appuntamento in giardino - Villa di Maser

Scopri la magia di "Appuntamento in Giardino" a Villa di Maser, il 7 e 8 Giugno 2025! Immergiti in un weekend unico dove natura, arte e gusto si fondono in un'esperienza indimenticabile. Le visite guidate sveleranno i segreti dei paesaggi veronesi e il giardino nascosto, un'opportunità imperdibile per gli amanti di bellezza e cultura. Non perdere questa occasione di connessione con la natura e le sue meraviglie!

Hub culturale Villa di Maser & Associazione Parchi e Giardini d'Italia (APGI) Appuntamento in Giardino 2025? 7 e 8 Giugno Un weekend tra natura, arte e gusto vi aspetta nella cornice di Villa di Maser!? Visite guidate "Riflessi e Colori tra i paesaggi del Veronese e il giardino segreto del. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Appuntamento in giardino - Villa di Maser

Cosa riportano altre fonti

“Appuntamento in giardino“ presenta Villa Aspreta

Riporta lanazione.it: “Appuntamento in giardino“ fa tappa anche al Giardino Officinale dell’Abbazia Sette Frati Agriturismo Fratres a Vocabolo Settefrati di Pietrafitta e a Villa Negri Arnoldi alla Bianca a ...

Villa di Maser torna a splendere nella sintesi tra Palladio e Veronese

Secondo corriere.it: Acqua, bosco, giardino, fiori, frutti e piante officinali. La parte di conservazione della componente arborea, curata da Annachiara Vendramin, tocca più elementi degli esterni di Villa di Maser ...

‘Santa’: appuntamento in giardino, guida al Parco di Villa Durazzo

Riporta msn.com: Da Villa Durazzo Appuntamento in Giardino . Ricami di pietra e romantici arredi Visita guidata al parco storico di Villa Durazzo Villa Durazzo - Santa ...