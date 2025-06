Apprendimento digitale progetti per 1 300 scolari

In un'epoca in cui l'apprendimento digitale sta rivoluzionando le aule, la terza edizione del Festival dei Micromondi a Cesena ha dimostrato il potere della collaborazione tra scuola e innovazione. Con oltre 1.300 scolari coinvolti, l'evento ha celebrato progetti che stimolano creatività e curiosità . È il momento di ripensare il futuro dell'istruzione: un'opportunità imperdibile per tutti coloro che credono nell'importanza di preparare le nuove generazioni alle sfide di

Grande partecipazione alla Fiera di Cesena per la terza edizione del Festival dei Micromondi, evento annuale dedicato a Scuola e Innovazione, promosso da Criad, unità operativa di Serinar nell'ambito del progetto Innova-Mente. Una marea di alunni, studenti, insegnanti e genitori ha s invaso i padiglioni fieristici per una manifestazione i cui obiettivi puntano ad un uso consapevole nei processi formativi ed educativi delle tecnologie digitali, intese come strumenti trasversali a supporto di tutte le materie di studio. Il progetto si è sviluppato da gennaio a maggio, curato dagli esperti del Criad con il supporto, quest'anno per la prima volta, di 23 studenti universitari del Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche del Campus di Cesena, con il coinvolgimento di oltre 1.

