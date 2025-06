Apple sfida l’Ue | ricorso contro l’apertura delle funzionalità del sistema operativo

Apple lancia una sfida all'Unione Europea e si prepara a combattere in tribunale contro il Digital Markets Act. Questo scontro non è solo una questione legale, ma rappresenta la lotta tra innovazione e regolamentazione in un’era tecnologica sempre più complessa. Se Apple avrà successo, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con i dispositivi. Rimanete sintonizzati: il futuro della tecnologia è in gioco!

La guerra tra Apple e Unione Europea sul Digital Markets Act continua. La big-tech di Cupertino ha presentato ricorso al tribunale generale dell’Ue in Lussemburgo contro la richiesta di migliorare la compatibilità del suo software con i dispositivi di terze parti, come richiesto dalla Commissione lo scorso marzo. Ad Apple è stato ordinato di consentire l’accesso a nove funzionalità chiave di iOS. Tra i punti salienti c’è la necessità che Cupertino renda più semplice configurare gadget di marchi concorrenti allineando le operazioni a quelle previste per accessori della casa. Ma anche l’apertura completa delle notifiche tra prodotti differenti, al momento possibile solo se si usano dispositivi dell’azienda californiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Apple sfida l’Ue: ricorso contro l’apertura delle funzionalità del sistema operativo

Leggi anche Xiaomi sfida Apple e Qualcomm. Annunciato il processore proprietario Xring 01 - Xiaomi sfida Apple e Qualcomm con l’annuncio del nuovo processore proprietario Xring 01, sviluppato a 3 nm.

Segui queste discussioni sui social

Apple si trova in un momento delicato, con documenti interni che emergono durante un periodo di scrutinio antitrust globale. Intanto, un file di OpenAI svela le ambizioni di ChatGPT: puntano a sfidare Siri con tutte le loro forze. #Apple #… Leggi la discussione

Polestar potwierdza plany wdrozenia CarPlay Ultra w przyszlych modelachPolestar, producent samochodów elektrycznych, podtrzymuje swoje zaangazowanie we wprowadzenie systemu CarPlay Ultra w swoich przyszlych pojazdach – poinformowal rzeczni… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Apple sfida l’Ue: ricorso contro l’apertura delle funzionalità del sistema operativo

Secondo ilfattoquotidiano.it: Cupertino ha fatto ricorso contro la richiesta di migliorare la compatibilità del software con i dispositivi di terze parti, sollevando problemi di privacy ...

Le Big Tech all'assalto dell'Ue: il ricorso di Apple sugli «obblighi di interoperabilità» e la sfida di Meta al Digital Markets Act

Da corriere.it: Apple presenta appello contro le richieste della Commissione europea di aprire i suoi sistemi operativi perché siano compatibili con dispositivi terzi. Meta chiede un nuovo regolamento per la verifica ...

Apple va allo scontro con l’UE: parte il ricorso per non aprire iOS ai rivali

Come scrive ilsole24ore.com: Dopo gli sforzi per adeguarsi, la rottura. Apple ha infatti presentato ufficialmente ricorso contro la decisione della Commissione Europea che impone di rendere iPhone e iOS più interoperabili con i d ...