Applausi e partecipazione per la tappa senigalliese di Prima Scena il festival della scenografia

Un successo travolgente per la tappa senigalliese di Prima Scena, il festival della scenografia, che ha catturato l’attenzione di appassionati e professionisti. In un periodo in cui l’arte si fa veicolo di rinascita culturale, queste due giornate hanno celebrato non solo il talento marchigiano, ma anche l’importanza della scenografia nel raccontare storie. Il pubblico ha applaudito, coinvolto da un’onda di creatività che promette di lasciare il segno!

SENIGALLIA – Si è conclusa con grande partecipazione e apprezzamento la tappa senigalliese di Prima Scena, il festival della scenografia. Due giornate, il 31 maggio e l’1 giugno, all’insegna dell’arte, del ricordo e della valorizzazione del talento marchigiano, ospitate nella splendida cornice. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Applausi e partecipazione per la tappa senigalliese di "Prima Scena", il festival della scenografia

