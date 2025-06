Appartamento a fuoco accertamenti sulle cause

Un incendio ha sconvolto la tranquillità di Bientina, alimentando le preoccupazioni legate alla sicurezza domestica. I Vigili del fuoco di Pisa sono prontamente intervenuti per domare le fiamme che hanno avvolto un appartamento, ma cosa si cela dietro questi drammatici eventi? Con l'aumento della vita frenetica e il maggior uso di apparecchi elettrici, la prevenzione diventa cruciale. Rimani informato, perché la sicurezza in casa non è mai troppa!

Bientina, 3 giugno 2025 – Due squadre dei Vigili del fuoco di Pisa stanno intervenendo dalle ore 14.50 in Via San Piero a Bientina per incendio in un appartamento. Nell’abitazione posta al piano primo di un edificio di due piani si è sviluppato un incendio che al momento dell'arrivo della squadra aveva interessato alcune stanze. I vigili del fuoco hanno prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. In corso le verifiche strutturali dell’immobile e la ricerca delle cause. Nessuna persona risulta ferita. Sul posto la Polizia Municipale di Bientina. Da un primo sommario bilancio i danni sembrano ingenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Appartamento a fuoco, accertamenti sulle cause

