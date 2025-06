Appalti truccati alle ditte in odore di camorra al via il processo all' ex sindaco e vice

Oggi prende il via un processo che mette a nudo una delle piaghe più insidiose della nostra società: la connivenza tra politica e criminalità. A Calvi Risorta, l’ex sindaco e il suo vice si trovano di fronte a gravi accuse di appalti truccati in un contesto di infiltrazioni camorriste. Questo caso non è solo locale, ma rappresenta un campanello d’allarme per tutta l’Italia, dove la lotta contro la mafia deve continuare senza sosta.

Al via il processo a carico di 13 persone coinvolte nell'inchiesta della Dda di Napoli su appalti truccati e somme di denaro distratte per eludere le disposizioni antimafia nel Comune di Calvi Risorta. Dinanzi alla terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Luciana.

Leggi anche Appalti truccati in un comune del Salernitano: indagati ex amministratori di Valva, sequestrati 787 mila euro - Un nuovo scandalo ha colpito il Comune di Valva, nel Salernitano, con indagini su appalti truccati che coinvolgono ex amministratori e attuali consiglieri.

