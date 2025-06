Aperte le iscrizioni per la Sabatini Cocktail Competition 2025

Le iscrizioni per la Sabatini Cocktail Competition 2025 sono ufficialmente aperte! Quest'edizione, che si svolge sulle colline toscane, abbraccia un respiro internazionale, riflettendo il crescente interesse per la mixology in tutto il mondo. Unisciti a bartender da ogni angolo d'Italia e metti alla prova la tua creativitĂ . Chi sa, potresti essere tu il prossimo a conquistare il palcoscenico globale! Non perdere l'occasione di brillare!

Sabatini Gin – il brand toscano nato a Cortona, sulle colline aretine, e guidato dalla famiglia Sabatini – annuncia la nuova edizione della Sabatini Cocktail Competition, il contest annuale dedicato al mondo del bartending di tutta Italia. Quest'anno, la sfida si veste di internazionalitĂ anche.

