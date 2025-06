Aperte le domande online al bando del Fondo abitare Under 35

È ufficiale: dal 3 giugno, i giovani under 35 di Bergamo hanno una nuova opportunità per trovare casa! Il bando del fondo "Abitare" offre contributi per le locazioni a canone concordato, sostenendo così le famiglie giovani in un momento in cui il mercato immobiliare è in continua evoluzione. Un passo importante verso una città più inclusiva e accessibile. Non lasciarti sfuggire questa occasione per costruire il tuo futuro!

Bergamo. A partire da martedì 3 giugno, e fino al 1° dicembre 2025, è possibile presentare domanda on line per l’erogazione di contributi economici integrativi per locazioni a canone concordato a favore di giovani nuclei familiari. Dando seguito ad uno degli obiettivi di mandato riguardanti le politiche per la casa e per i giovani nella nostra città, l’Amministrazione, approvata la delibera di indirizzo della Giunta del 9 maggio 2025, ha realizzato il bando Fondo Abitare Under 35 che prevede un contributo triennale finalizzato a favorire l’attrattività della città e il percorso di emancipazione e autonomia dei giovani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Aperte le domande online al bando del “Fondo abitare Under 35”

Leggi anche Bonus donne: domande aperte per le assunzioni nel 2025. La guida - Scopri tutto sulle domande aperte relative al Bonus donne e alle assunzioni nel 2025. In questa guida, analizziamo le novità introdotte dalla Circolare INPS 91/2025 e i requisiti per accedere agli sgravi, con particolare attenzione alle opportunità per le aziende che assumono a tempo indeterminato giovani under 35 e donne, favorendo l’occupazione femminile.

Segui queste discussioni sui social

#Aperte le iscrizioni a Start impresa: il corso gratuito per diventare imprenditori#Pescara. È aperto il bando per partecipare a Start Impresa, il corso gratuito di Formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria che pre… Leggi la discussione

#Aperte le iscrizioni al nido e micro nido, dai 3 mesi di età: ecco come fare domandaSulmona. Sono aperte le iscrizioni ai servizi di nido e micronido per tutti i bambini che abbiano compiuto, alla data del 1 Settembre, i 3 mesi di età (ni… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Olbia, aperte le iscrizioni ai nidi comunali: domande online fino al 20 giugno

Riporta olbia.it: Olbia. Il Comune ha aperto ufficialmente i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai nidi comunali per l’anno educativo 2025/2026.

Bando ISI INAIL Agricoltura 2025: domande aperte, come funziona

Scrive ticonsiglio.com: La domanda di accesso al bando ISI 2025 deve essere presentata esclusivamente online, sul sito ufficiale dell’INAIL da questa pagina, tramite la sezione “accedi ai servizi online“.

Consiglio di Stato: bando per 42 tirocini, aperte le domande

ticonsiglio.com scrive: Sono dunque aperte le domande ... del Consiglio di Stato. Le domande per accedere ai tirocini al Consiglio di Stato devono essere presentate esclusivamente online, tramite l’apposita piattaforma ...