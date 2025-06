Aperisì – Persone lgbtqia+ al voto

Martedì 3 giugno, dalle 19:30 alle 21:00, il Circolo ARCI Alhambra di Pisa si trasformerà in un luogo di confronto e mobilitazione. I referendum dell'8 e 9 giugno rappresentano un'opportunità cruciale per la comunità LGBTQIA+. Non si tratta solo di votare; è un momento per far sentire la propria voce e difendere i diritti conquistati. Unisciti a noi per scoprire come ogni voto possa segnare un cambiamento significativo!