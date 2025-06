Anziano accoltellato nel Barese in manette padre e figlia

Un tragico episodio a Gravina in Puglia: un 70enne è stato accoltellato e ora lotta per la vita. Dietro questo gesto estremo, un padre e una figlia di 50 e 26 anni sono finiti in manette. Questo caso getta luce su un crescente problema sociale: le tensioni familiari che sfociano nella violenza. Cosa sta succedendo nelle nostre case? La lettura di questa notizia non è solo un racconto di cronaca, ma un invito a riflettere su relazioni sempre più

Un 70enne è stato accoltellato questa a Gravina in Puglia, l'uomo è ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico di Bari. La polizia ha arrestato un 50enne e sua figlia di 26 anni con l'accusa di tentato omicidio. I tre, riporta l'Ansa, avrebbero avuto una discussione nel corso della quale.

