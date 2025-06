Anziani soli non auto-sufficienti e famiglie povere | primi passi per una rete sociale-sanitaria sul territorio

In un'epoca in cui le nuove fragilità emergono con forza, nasce la necessità di costruire una rete sociale e sanitaria che risponda alle sfide della solitudine e della povertà. Le amministrazioni comunali, la sanità e il volontariato si uniscono per creare un sistema integrato, capace di prendersi cura degli anziani non autosufficienti e delle famiglie in difficoltà. Un approccio umano che può fare la differenza nella vita di molti. È ora di agire!

Affrontare le nuove fragilità (dalle nuove povertà, alla solitudine fino alla gestione della non autosufficienza) con uno sguardo sistemico, attento, umano. Lavorando, dalle amministrazioni comunali, alla sanità al volontariato, in sinergia all'interno di una rete territoriale che si scambia.

Leggi anche Fine vita, la Consulta conferma il requisito del sostegno vitale. “Cintura di protezione” per fragili, anziani e soli - La Corte Costituzionale ha confermato l'importanza del sostegno vitale come cintura di protezione per gli anziani fragili e soli, ribadendo decisioni precedenti del 2019 e del 2024.

