Anziani morti poco dopo il ricovero nuova denuncia per la Rsa Villa Gioia di Monza | disposti test sugli ultimi ospiti

Dopo la chiusura della RSA Villa Gioia di Monza, emergono nuove denunce su condizioni critiche per gli anziani. Un terzo esposto solleva interrogativi inquietanti sulle cure e la sicurezza nelle residenze per anziani, tema sempre più attuale in una società che invecchia rapidamente. I test sugli ultimi ospiti potrebbero rivelare verità sconcertanti. Come garantire dignità e assistenza adeguata ai nostri cari? La questione è urgente e non può essere ignorata.

Un terzo esposto ha denunciato le condizioni nelle quali venivano tenuti gli anziani nella Rsa di Villa Gioia, a Monza. La struttura, ora chiusa dai Nas, è al centro delle indagini della Procura a causa di altre due morti avvenute poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Monza, due anziani morti dopo il ricovero a Villa Gioia: aperta un’inchiesta - Due anziani sono morti dopo un ricovero nella casa famiglia Villa Gioia di Monza, dove erano stati accolti in buone condizioni di salute.

Anziani morti poco dopo il ricovero, nuova denuncia per la Rsa Villa Gioia di Monza: disposti test sugli ultimi ospiti

Scrive fanpage.it: Un terzo esposto ha denunciato le condizioni nelle quali venivano tenuti gli anziani nella Rsa di Villa Gioia, a Monza ...

Villa Gioia a Monza, due anziani morti dopo il ricovero nella rsa: indaga la procura

Secondo msn.com: Un 83enne entrato a ottobre per la rottura di un femore, peggiorato rapidamente e ricoverato in un’altra struttura, quando ormai era troppo tardi, è morto dopo ... anziani morti in circostanze ...

Monza, due anziani morti dopo il ricovero a Villa Gioia: aperta un’inchiesta

Scrive ilgiorno.it: Monza, 12 maggio 2025 - La Procura di Monza indaga su due anziani entrati nella casa famiglia Villa Gioia di via Cattaneo a Monza in discreto stato di salute e portati via dai parenti dopo alcuni ...