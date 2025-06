Anziana smarrita e paziente fuggito dall’ospedale | la polizia interviene e li salva

...Reggio Calabria. È un episodio che mette in luce l'importanza della vigilanza comunitaria e della solidarietà. In un contesto in cui la fragilità degli anziani è sempre più evidente, la prontezza degli agenti di polizia dimostra come ogni vita conti. Con l'aumento dei casi di persone vulnerabili che si smarriscono, il tema della sicurezza e dell'attenzione verso i più deboli diventa cruciale. Non dimentichiamo: insieme possiamo fare la differenza!

Nei giorni scorsi a Reggio Calabria, una donna anziana affetta da Alzheimer è stata rintracciata dalla polizia di Stato dopo essersi allontanata dalla propria abitazione. La signora, residente in città, si era allontanata per circa un'ora con l'intento di cercare un'amica d'infanzia conosciuta a.

Niente cibo e anche le medicine: Gioconda, paziente Covid di 73 anni ... per consentirle di rivedere le due figlie e adesso l'anziana ha ripreso a curarsi. A raccontare la storia di Gioconda ...

