Anziana cade in casa chiede aiuto | lui risponde la solleva e poi le ruba cinquemila euro

A Sorso, un gesto di aiuto si è trasformato in un vile furto. Un uomo, dopo aver soccorso un’anziana caduta in casa, le ha rubato gioielli per un valore di cinquemila euro. Questo episodio mette in luce un trend inquietante: la vulnerabilità degli anziani, spesso bersagli facili per i malintenzionati. La tecnologia, però, ci dà una mano: le telecamere hanno catturato il ladro, portandolo rapidamente davanti alla giustizia.

A Sorso (Sassari) un uomo ha soccorso un'anziana caduta in casa, ma dopo averla aiutata ha rubato i suoi gioielli per un valore di 5mila euro. Identificato grazie alle telecamere, è stato arrestato dai carabinieri poco distante dall’abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

