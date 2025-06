Anziana cade dal letto e chiede aiuto a gran voce | un uomo entra in casa e le ruba tutto

Un episodio agghiacciante a Sorso, dove un'anziana in difficoltà è stata derubata mentre chiedeva aiuto. Questo fatto mette in luce una realtà preoccupante: la vulnerabilità degli anziani nelle nostre comunità. Il furto aggravato ha colpito non solo la vittima, ma anche il senso di sicurezza di tutti noi. È fondamentale riflettere su come possiamo proteggere i più fragili e garantire loro un supporto adeguato, affinché simili atrocità non si ripetano mai più.

A Sorso, cittadina in provincia di Sassari, un uomo è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato nei confronti di un'anziana in condizione di difficoltà. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna (che vive da sola) è caduta nella stanza da letto del suo appartamento e ha chiesto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Anziana cade dal letto e chiede aiuto a gran voce: un uomo entra in casa e le ruba tutto

Leggi anche Anziana cade dalle scale nella Rsa, ritrovata dopo oltre un’ora. Muore in ospedale, cinque indagati - Il 21 maggio 2025 a Firenze, Liliana Calvetti, 87 anni, è tragicamente morta dopo essere caduta dalle scale nella Rsa Villa Olimpia di Bagno a Ripoli, ritrovata dopo oltre un'ora.

Se ne parla anche su altri siti

Sorso (Sassari), anziana cade in casa e chiede aiuto: un ladro entra e la deruba

Lo riporta msn.com: A Sorso, in provincia di Sassari, un uomo è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato nei confronti di una anziana in condizione di difficoltà. La donna è caduta nella sua stanza da letto de ...