Antony Juventus Comolli mette gli occhi sul brasiliano! La società effettua questa prima mossa con il suo entourage L’indiscrezione

La Juventus apre le danze del mercato con un obiettivo chiaro: Antony. Il talento brasiliano, attualmente al Manchester United, potrebbe rappresentare un colpo strategico per rinvigorire l'attacco bianconero. Con la nuova dirigenza al timone, gli occhi sono puntati su profili freschi e dinamici, in linea con un trend di rinnovamento che attraversa il calcio europeo. Questo è solo l'inizio di una rivoluzione che promette emozioni!

Antony Juventus, il brasiliano è uno dei nomi opzionati dalla nuova dirigenza! Prima mossa effettuata dalla società. Nuova dirigenza, nuovi nomi in sede di calciomercato. La Juventus ha deciso di mettere nel mirino un altro profilo per rafforzare il suo attacco. Si tratta di Anthony, esterno offensivo del Manchester United che ha appena trascorso un'annata in prestito al Betis Siviglia. La notizia è stata resa nota dal giornalista brasiliano, André Hernan. Secondo il collega, sarebbero già avvenuti dei primi contatti con il giocatore attraverso il suo entourage.