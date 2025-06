Antonio Mastrovincenzo Pd si chiama fuori | Non mi ricandiderò in Regione ma sosterrò comunque Matteo Ricci

Antonio Mastrovincenzo, storico esponente del PD marchigiano, annuncia il suo ritiro dalla corsa per un terzo mandato in Regione. Nonostante la rinuncia, continua a sostenere Matteo Ricci, segno di una lealtà politica che va oltre le elezioni. Questo gesto apre a riflessioni sul ricambio generazionale all'interno dei partiti e sul futuro della politica locale. In un momento di sfide, la scelta di farsi da parte potrebbe rivelarsi un passo strategico verso un cambiamento necessario.

ANCONA – Antonio Mastrovincenzo rinuncia al terzo mandato in Regione. A comunicarlo è stato lo stesso esponente del Pd attraverso un post su Facebook: «Non chiederò la deroga per il terzo mandato – ha scritto sul proprio profilo - come consigliere regionale del Partito Democratico».

