Antonio Fresa presenta il libro-esperienza Arte della felicità

Antonio Fresa ci invita a riscoprire l’“Arte della felicità” in un momento storico in cui il benessere emotivo è fondamentale. In un mondo frenetico, dove le intemperie della vita ci mettono alla prova, è essenziale non perdere il contatto con il nostro spirito di scugnizzo. Scoprire come affrontare le sfide quotidiane con leggerezza e creatività è la chiave per una felicità autentica. Non perdere l'occasione di esplorare questo viaggio interiore!

Basterebbe rendersi conto che nelle intemperie della vita, girovagando nella folla di volti che ci inquadrano, sarebbe essenziale non smettere di sentirsi scugnizzi. Con questo spirito, si riesce a trovare l'equilibrio più o meno giusto per avvicinarsi all'"Arte della felicità", titolo del volume.

Leggi anche Antonio Fresa esplora “L’Arte della Felicità”: un viaggio multimediale tra musica, parole ed emozioni - Antonio Fresa ci invita a un viaggio multimediale nell'arte della felicità, unendo musica, parole ed emozioni.

Antonio Fresa racconta il rapporto tra musica ed emozioni nel libro “L’arte della felicità”

È uscito in libreria "L'arte della felicità", un libro che unisce musica, emozioni e riflessioni personali firmato dal musicista napoletano Antonio Fresa. Il volume si propone di esplorare sei ...

Antonio Fresa esplora “L’Arte della Felicità”: un viaggio multimediale tra musica, parole ed emozioni

Il 12 maggio, ChiPiùNeArt Edizioni pubblica l'omonimo libro-esperienza ... L'opera sarà presentata lunedì 19 maggio alle 18 presso la libreria Feltrinelli Appia di Roma. Sul palco, così come tra le ...

Arrone, si parla di lavoro tra passato e futuro con la presentazione del libro di Antonio Fresa

Nelle parole di Antonio Fresa è inteso come sinonimo di capacità, passione: il suo libro "Le opere, i giorni: Storie quotidiane di passioni" è una celebrazione di chi crede che col lavoro ...