Antonelli | Liedholm e il mago | così nacque il Milan della Stella

Scopri come Antonelli, Liedholm e il "mago" hanno plasmato la leggenda del Milan delle stelle! La Gazzetta dello Sport svela retroscena affascinanti di un'epoca d'oro, quando il calcio italiano brillava nel mondo. Un racconto che non solo celebra il passato, ma offre anche spunti di riflessione sul presente: quali sono i segreti per costruire una squadra vincente oggi? Accendi la tua curiosità!

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha dedicato ampio spazio ad una lunga intervista con l'ex attaccante del Milan Antonelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Antonelli: “Liedholm e il mago: così nacque il Milan della Stella”

Antonelli: "Ero il Cruijff della Brianza. Un giorno Liedholm mandò me e Maldera dal mago..." - Antonelli si racconta, evocando un passato che mescola calcio e magia. Un “mago” che aiutava a trasformare i sogni in realtà, proprio come il football moderno richiede talento e un pizzico di fortuna.

