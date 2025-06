Antoine Griezmann firma un nuovo contratto con l’Atletico Madrid fino al 2027

Antoine Griezmann rinnova con l'Atletico Madrid fino al 2027, un segnale chiaro di stabilità in un calcio sempre più volatile. A 34 anni, il talento francese dimostra che l’esperienza può essere un valore aggiunto in un’era di giovani promesse. Con la sua permanenza, i Colchoneros puntano a tornare protagonisti in Liga e Europa, lasciando intendere che il vero affetto per una maglia è un trend che non passa mai di moda.

2025-06-02 19:53:00 Giorni caldissimi in redazione! Antoine Griezmann ha concordato una nuova estensione di un anno con l’Atletico Madrid, commettendo il suo futuro nel club fino al giugno 2027. Griezmann, ora 34 anni, tornò in Atletico permanentemente nel 2022 dopo un prestito di stagione da Barcellona. Il suo primo incantesimo con la squadra di Madrid è andato dal 2014 al 2019 prima di trasferirsi a Barca in un accordo da 120 milioni di euro. Durante il suo periodo in Atletico, Griezmann è diventato il principale marcatore di tutti i tempi del club con 197 gol e si trova ottavo nella classifica delle apparizioni di tutti i tempi del club, essendo apparso in 442 partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

